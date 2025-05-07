ФОТО: в новый филиал Centrālā laboratorija в Риге вложено 4,2 млн евро, на открытии присутствовала Эвика Силиня
В новый филиал SIA Centrālā laboratorija, расположенный на улице Греду в Риге, инвестировано 4,2 миллиона евро. Об этом в среду на церемонии открытия сообщила председатель правления компании Зане Кактиня.
По ее словам, все средства были вложены акционерами группы Repharm, в которую входит и сама Centrālā laboratorija. Кактиня подчеркнула, что это один из самых масштабных инвестиционных проектов компании — здесь создана полностью автоматизированная лаборатория, которая значительно ускорит процесс диагностики. Также она напомнила, что лабораторные анализы составляют до 70% всех клинических оценок состояния здоровья пациентов, а потому это направление играет важнейшую роль в системе здравоохранения.
Новая лаборатория предлагает полный спектр анализо. Услуги доступны как за счет государства, так и на платной основе.
Премьер-министр Эвика Силиня, присутствовавшая на открытии, отметила, что лаборатория — одна из самых инновационных в странах Балтии. По ее словам, проект укрепляет позиции Латвии на международной арене в сфере здравоохранения и позволяет предлагать современные услуги не только местным пациентам, но и жителям стран, где такие технологии пока недоступны.
Министр экономики Виктор Валайнис подчеркнул, что фармацевтическая отрасль в Латвии активно развивается и становится важным сектором национальной экономики. Он выразил надежду, что в будущем в этой сфере будет все больше амбициозных и инновационных компаний, способных предоставлять услуги на европейском уровне.