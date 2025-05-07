ФОТО: в новый филиал Centrālā laboratorija в Риге вложено 4,2 млн евро, на открытии присутствовала Эвика Силиня

По ее словам, все средства были вложены акционерами группы Repharm, в которую входит и сама Centrālā laboratorija. Кактиня подчеркнула, что это один из самых масштабных инвестиционных проектов компании — здесь создана полностью автоматизированная лаборатория, которая значительно ускорит процесс диагностики. Также она напомнила, что лабораторные анализы составляют до 70% всех клинических оценок состояния здоровья пациентов, а потому это направление играет важнейшую роль в системе здравоохранения.