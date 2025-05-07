Через полгода после разрушительного пожара в Марупе ресторан "32. augusts" вновь принимает гостей
Полгода спустя после пережитого пожара популярный ресторан "32. augusts" в Марупе объявил о возобновлении работы в "тестовом режиме".
Об этом его руководитель Кристине Лаздиня сообщила в соцсети Facebook.
Как сообщал Otkrito.lv, в конце декабря в помещении семейного ресторана произошел пожар, что стало печальным событием для местных жителей. Игорь поделился фотографиями сгоревшего заведения, отметив, что "ему грустно, что ресторан сгорел". Гита вспоминает, что пожар случился вечером, когда она заметила у ресторана две пожарные машины. "Не видела никаких активных действий и подумала, что это ложная тревога. Желаю владельцам стойкости", — отмечает она. Ивета добавляет, что "на некоторое время была приостановлена работа расположенного рядом теннисного клуба, но его помещения не пострадали".
Кристиана рассказала, что "ей грустно из-за случившегося, ведь "32. augusts" был ее любимым рестораном", а Валдис уточняет, что "ресторан не сгорел полностью, а выгорел", выражая надежду на восстановление помещений. Многие местные жители выразили сожаление о происшествии, а Мартиньш предложил помощь в восстановлении ресторана. Юлия отметила, что "эта новость в праздничное время особенно грустная", пожелав владельцам скорее встать на ноги. "Вы нужны Марупе!" — написала Юлия.