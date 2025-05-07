Через полгода после разрушительного пожара в Марупе ресторан "32. augusts" вновь принимает гостей

Как сообщал Otkrito.lv, в конце декабря в помещении семейного ресторана произошел пожар, что стало печальным событием для местных жителей. Игорь поделился фотографиями сгоревшего заведения, отметив, что "ему грустно, что ресторан сгорел". Гита вспоминает, что пожар случился вечером, когда она заметила у ресторана две пожарные машины. "Не видела никаких активных действий и подумала, что это ложная тревога. Желаю владельцам стойкости", — отмечает она. Ивета добавляет, что "на некоторое время была приостановлена работа расположенного рядом теннисного клуба, но его помещения не пострадали".