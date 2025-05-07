Задержан с 3,38 промилле: мужчина 8 лет ездил без прав по Латвии и Эстонии
Отсутствие водительских прав — не повод отказываться от поездок на автомобиле. По крайней мере, так считал мужчина, которого на днях задержали в Латвии за вождение в состоянии сильного опьянения. После поимки он охотно делился с полицией историями из своей «карьеры» водителя — несмотря на то, что прав у него не было уже восемь лет.
Инцидент начался с того, что мужчина за рулем Volkswagen проигнорировал знак «Стоп» и попытался скрыться, заметив на дороге сотрудников самоуправления. Осознав, что улизнуть не получится, он бросил машину на обочине и побежал в лес. Один из полицейских незамедлительно бросился в погоню, а второй — закончив оформление другого правонарушения — присоединился к коллеге, сообщает «Degpunktā».
Когда мужчину догнали, он не стал отрицать очевидное. Признался, что выпил немало, и даже попытался угадать уровень алкоголя в крови: «Парни, отвезите меня домой, может, договоримся. У меня точно где-то три промилле», — сказал он.
На место прибыла Государственная полиция с алкотестером. Прибор показал 3,38 промилле — уровень, близкий к тяжелому алкогольному отравлению. «Мужчина был задержан. Он признался, что не имеет прав уже восемь лет — их лишили ранее за вождение в нетрезвом виде. Все это время он продолжал ездить без документов — как по Латвии, так и по Эстонии», — сообщили в полиции.
Сам водитель позже добавил: «Всю Эстонию с женой объездили. Жаль. У меня трое сыновей… Показал им, как не надо делать».
Теперь мужчину ждет новое дело, а возможно — и уголовное наказание.