Задержан с 3,38 промилле: мужчина 8 лет ездил без прав по Латвии и Эстонии

На место прибыла Государственная полиция с алкотестером. Прибор показал 3,38 промилле — уровень, близкий к тяжелому алкогольному отравлению. «Мужчина был задержан. Он признался, что не имеет прав уже восемь лет — их лишили ранее за вождение в нетрезвом виде. Все это время он продолжал ездить без документов — как по Латвии, так и по Эстонии», — сообщили в полиции.