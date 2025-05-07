В Беларуси нашли мертвого мигранта и обвинили в его смерти Латвию

Что Госпогранкомитет не упоминает, так это то, что завозом мигрантов в Беларусь и направлением их на границы стран ЕС занимается Минск. Доказательства этому приводились в многочисленных расследованиях. Впрочем, и доказательств никаких здесь не надо - невозможно поверить, что по авторитарной стране, где каждый писк под контролем, бродят тысячи иностранцев и делают все, что им вздумается.