В Беларуси нашли мертвого мигранта и обвинили в его смерти Латвию
В Беларуси, у латвийского пограничного забора 6 мая обнаружен труп беженца. Белорусские власти намекают, что в смерти человека виноваты латвийские власти.
О печальной находке сообщает sb.by со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси. По информации ведомства, голова погибшего была погружена в воду. Тело нашли под бревном, перекинутым через канаву. У мужчины не было обуви, документов и мобильного телефона.
Госпогранкомитет Беларуси утверждает, что с января на белорусско-латвийской границе были найдены тела троих беженцев. "Всего, по данным белорусской стороны, с 2021 года миграционная политика Латвии привела к гибели 28 человек, пытавшихся найти убежище в Евросоюзе", - говорится в сообщении белорусских пограничников.
Что Госпогранкомитет не упоминает, так это то, что завозом мигрантов в Беларусь и направлением их на границы стран ЕС занимается Минск. Доказательства этому приводились в многочисленных расследованиях. Впрочем, и доказательств никаких здесь не надо - невозможно поверить, что по авторитарной стране, где каждый писк под контролем, бродят тысячи иностранцев и делают все, что им вздумается.