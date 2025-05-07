Когда врач рядом, даже если вы далеко: в Латвии растет популярность онлайн-консультаций

Консультацию можно запланировать в удобное время и провести в любом месте — общение с врачом происходит в формате видеозвонка. Онлайн-визит длится до 15 минут. Врач может выдать электронный рецепт, направление на анализы, разъяснить их результаты, оформить электронную справку или закрыть больничный. «Семейный врач не всегда доступен тогда, когда это действительно необходимо — особенно в случае внезапных проблем со здоровьем или в поездке. Поэтому мы начали сотрудничество с Medon, чтобы наши клиенты могли быстро и удобно получить квалифицированную медицинскую помощь. Это важный шаг к более доступному здравоохранению», — пояснил Каспар Нейвалдс, директор Департамента медицинского страхования ERGO в странах Балтии.