Когда врач рядом, даже если вы далеко: в Латвии растет популярность онлайн-консультаций
В Латвии растет спрос на дистанционные медицинские консультации - особенно на фоне загруженности семейных врачей и желания пациентов оперативно получать помощь в повседневных ситуациях. Онлайн-консультации становятся нормой - что это значит для пациентов?
Чтобы обеспечить клиентам более удобный доступ к здравоохранению, с мая этого года страховая компания ERGO начинает сотрудничество с онлайн-медицинской платформой Medon. Теперь все клиенты с медицинской страховкой ERGO — независимо от типа полиса — смогут получить консультацию семейного врача в цифровой клинике Medon. Такая услуга особенно актуальна в случае внезапного ухудшения самочувствия или во время поездок, когда связаться со своим семейным врачом невозможно. Достаточно зарегистрироваться на сайте и указать номер своей страховой карты ERGO.
Консультацию можно запланировать в удобное время и провести в любом месте — общение с врачом происходит в формате видеозвонка. Онлайн-визит длится до 15 минут. Врач может выдать электронный рецепт, направление на анализы, разъяснить их результаты, оформить электронную справку или закрыть больничный. «Семейный врач не всегда доступен тогда, когда это действительно необходимо — особенно в случае внезапных проблем со здоровьем или в поездке. Поэтому мы начали сотрудничество с Medon, чтобы наши клиенты могли быстро и удобно получить квалифицированную медицинскую помощь. Это важный шаг к более доступному здравоохранению», — пояснил Каспар Нейвалдс, директор Департамента медицинского страхования ERGO в странах Балтии.