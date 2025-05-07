Байден дал первое после ухода из Белого дома интервью, в котором назвал Путина "головорезом"

«Я просто не понимаю, как люди могут думать, что если мы позволим диктатору, головорезу, решить, что он может захватить значительные территории, которые ему не принадлежат, — это его удовлетворит», — сказал Байден в интервью, которое было показано в среду и записано в понедельник.