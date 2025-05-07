Байден дал первое после ухода из Белого дома интервью, в котором назвал Путина "головорезом"
Бывший президент США Джо Байден заявил, что давление его преемника Дональда Трампа на Украину с целью уступить территории России является формой «современной политики умиротворения», которая никогда не удовлетворит Москву.
Как сообщает Reuters, в интервью BBC, которое стало первым с момента ухода Байдена из Белого дома, бывший президент США отметил, что президент России Владимир Путин считает Украину частью «матери-России» и что «любой, кто думает, что он остановится, просто наивен».
«Я просто не понимаю, как люди могут думать, что если мы позволим диктатору, головорезу, решить, что он может захватить значительные территории, которые ему не принадлежат, — это его удовлетворит», — сказал Байден в интервью, которое было показано в среду и записано в понедельник.
Кроме того, в интервью Байден выразил обеспокоенность тем, что «Европа может потерять уверенность в надежности и лидерстве Америки». По его словам, европейские лидеры «задаются вопросом: ну и что мне теперь делать?.. Могу ли я полагаться на Соединенные Штаты? Будут ли они рядом?»
Байден также выразил разочарование по поводу «взрывной» встречи, состоявшейся в феврале в Белом доме между Трампом, его высокопоставленными представителями и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мне показалось, что то, как это произошло, недостойно Америки», — сказал Байден.