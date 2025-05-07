Министр энергетики Литвы уверяет - полный отказ от российского газа почти не скажется на ценах

«Мы должны понимать, что подчеркивается и в плане действий Европейской комиссии, что существует огромный потенциал сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие годы - в этом году, в 2026, 2027 годах, - будет очень существенное увеличение поставок сжиженного природного газа. Это означает, что будет много возможностей импортировать газ от надежных партнеров. Поэтому существенного влияния на цены на газ быть не должно», — сказал Вайчюнас в среду радио LRT.