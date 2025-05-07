Министр энергетики Литвы уверяет - полный отказ от российского газа почти не скажется на ценах
Европейская комиссия (ЕК) предложила постепенно прекратить оставшийся импорт газа из России к концу 2027 года, но этот шаг не окажет существенного влияния на цены на него, говорит литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
«Мы должны понимать, что подчеркивается и в плане действий Европейской комиссии, что существует огромный потенциал сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие годы - в этом году, в 2026, 2027 годах, - будет очень существенное увеличение поставок сжиженного природного газа. Это означает, что будет много возможностей импортировать газ от надежных партнеров. Поэтому существенного влияния на цены на газ быть не должно», — сказал Вайчюнас в среду радио LRT.
По его словам, предложение прекратить импорт газа из России в Евросоюз (ЕС) «открывает дополнительные возможности и для Литвы». «Наши предложения ранее были представлены и США, и Еврокомиссии, чтобы наш терминал [Клайпедский терминал СПГ] также мог быть успешно использован для увеличения поставок сжиженного природного газа из Литвы через Польшу в Украину», - сказал министр.
Во вторник Европейская комиссия представила давно обещанный план поэтапного отказа от оставшегося импорта газа из России к концу 2027 года, что является сложной задачей, учитывая давнюю зависимость Европы от российского ископаемого топлива. Предлагается отказаться от краткосрочных контрактов к концу 2025 года, а к концу 2027 года приостановить весь оставшийся импорт российского газа.