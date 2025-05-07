ЕС готовится распрощаться с российским газом: еще пару лет - и все контракты будут разорваны

Европейская комиссия во вторник представила план полного прекращения до конца 2027 года импорта российского газа в Европейский союз. Согласно плану, до конца 2025 года вступит в силу запрет на заключение новых договоров об импорте газа и краткосрочные поставки. Действующие долгосрочные договоры будут постепенно прекращены до конца 2027 года.