ЕС готовится распрощаться с российским газом: еще пару лет - и все контракты будут разорваны
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ЕС готовится распрощаться с российским газом: еще пару лет - и все контракты будут разорваны

Отдел новостей

LETA

В последние годы Европейский Союз активно сокращает зависимость от российского газа. Новый план предусматривает полный отказ от его импорта к 2027 году, с постепенными ограничениями, вступающими в силу уже в 2025 году.

Европейская комиссия во вторник представила план полного прекращения до конца 2027 года импорта российского газа в Европейский союз. Согласно плану, до конца 2025 года вступит в силу запрет на заключение новых договоров об импорте газа и краткосрочные поставки. Действующие долгосрочные договоры будут постепенно прекращены до конца 2027 года.

"Постепенный подход к прекращению импорта российского газа позволит лучше адаптироваться и свести к минимуму влияние на рынок и возможное влияние на безопасность поставок", - заявила Еврокомиссия.

Как сообщила Еврокомиссия, правовые предложения по прекращению импорта российского газа будут представлены в июне.

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