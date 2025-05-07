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ЕС готовится распрощаться с российским газом: еще пару лет - и все контракты будут разорваны
В последние годы Европейский Союз активно сокращает зависимость от российского газа. Новый план предусматривает полный отказ от его импорта к 2027 году, с постепенными ограничениями, вступающими в силу уже в 2025 году.
Европейская комиссия во вторник представила план полного прекращения до конца 2027 года импорта российского газа в Европейский союз. Согласно плану, до конца 2025 года вступит в силу запрет на заключение новых договоров об импорте газа и краткосрочные поставки. Действующие долгосрочные договоры будут постепенно прекращены до конца 2027 года.
"Постепенный подход к прекращению импорта российского газа позволит лучше адаптироваться и свести к минимуму влияние на рынок и возможное влияние на безопасность поставок", - заявила Еврокомиссия.
Как сообщила Еврокомиссия, правовые предложения по прекращению импорта российского газа будут представлены в июне.