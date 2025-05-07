Первый прецедент принудительного отцовства: в Польше мужчина подал в суд на бывшую возлюбленную и клинику

В центре скандала — мужчина, который после расставания узнал, что его бывшая девушка родила от него ребенка. По его словам, его биологический материал был использован без его ведома: бывшая партнерша уже после окончания отношений инициировала процедуру переноса общего эмбриона в свою матку в клинике репродуктивной медицины, сообщает Postimees.ee. История становится еще более шокирующей из-за того, что, по утверждению мужчины, были сфальсифицированы документы, чтобы создать видимость его согласия на перенос эмбриона. Его подпись на соответствующих разрешениях оказалась поддельной. Теперь суд может обязать мужчину выплачивать алименты. Обстоятельства зачатия вряд ли будут иметь значение — в делах об алиментах суд обычно берет во внимание факт, что у ребенка есть обоснованные ежемесячные потребности, а родители, вне зависимости от их воли и намерений, должны их удовлетворять.