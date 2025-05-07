Первый прецедент принудительного отцовства: в Польше мужчина подал в суд на бывшую возлюбленную и клинику
В Польше рассматривается беспрецедентное судебное дело: впервые обсуждается случай, когда мужчина утверждает, что стал отцом без своего согласия. Спор разгорелся вокруг понятия "родитель против воли", что может открыть совершенно новую главу в области семейного права и медицинской этики.
В центре скандала — мужчина, который после расставания узнал, что его бывшая девушка родила от него ребенка. По его словам, его биологический материал был использован без его ведома: бывшая партнерша уже после окончания отношений инициировала процедуру переноса общего эмбриона в свою матку в клинике репродуктивной медицины, сообщает Postimees.ee. История становится еще более шокирующей из-за того, что, по утверждению мужчины, были сфальсифицированы документы, чтобы создать видимость его согласия на перенос эмбриона. Его подпись на соответствующих разрешениях оказалась поддельной. Теперь суд может обязать мужчину выплачивать алименты. Обстоятельства зачатия вряд ли будут иметь значение — в делах об алиментах суд обычно берет во внимание факт, что у ребенка есть обоснованные ежемесячные потребности, а родители, вне зависимости от их воли и намерений, должны их удовлетворять.
К делу проявили повышенный интерес представители правопорядка. По мнению экспертов, у мужчины есть право подать регрессный иск — то есть требовать возмещения всех расходов, которые он будет обязан нести, например, на содержание ребенка. Такая судебная практика может сыграть важную роль в определении границ свободы воли при установлении отцовства.
На скамье подсудимых может оказаться и сама клиника: если в ходе процедуры были нарушены установленные законом требования, учреждение, возможно, будет обязано выплатить значительную компенсацию. Ответственность в данном случае лежит и на медицинском учреждении, и на женщине.
Перенос эмбриона — ключевой этап процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В лабораторных условиях яйцеклетка оплодотворяется, после чего развившийся эмбрион помещается в полость матки с целью наступления беременности. Обычно переносят один или два эмбриона в зависимости от возраста женщины, медицинской истории и предыдущих попыток ЭКО.
Особую сложность текущей ситуации придает тот факт, что столь деликатный и интимный процесс, как оплодотворение, мог быть осуществлен, предположительно, без осознанного и добровольного согласия одного из участников. Этот случай может стать прецедентом не только для Польши, но и для всей Европы. Если суд признает принудительное отцовство как легитимное понятие, это может стать толчком для аналогичных исков и привести к ужесточению внутренних регламентов деятельности репродуктивных клиник.