В реанимации с ожогами 60% тела: пожар в Резекне уничтожил квартиру, жильца спасали через окно
В Резекне жильцов четырехэтажного дома разбудили посреди ночи пожарные. Когда люди вышли в подъезд, они с трудом могли открыть глаза и задыхались от дыма — в одной из квартир вспыхнул сильный пожар, а внутри остался человек.
Огонь вспыхнул незадолго до полуночи. Пламя полностью уничтожило небольшую квартиру и закоптило весь подъезд. Запах гари до сих пор держится в коридоре и напоминает соседям о ночном ужасе, сообщает «Degpunktā».
«Меня разбудили пожарные — стучали в дверь. Когда я вышла, стекло в окне уже было выбито. В квартире был дым, везде пожарные. Только к двум часам ночи нас впустили обратно. Проверяли все квартиры, чтобы убедиться, что никто не отравился дымом — ведь все спали. Конечно, было страшно. Я потом долго не могла уснуть», — рассказывает соседка Галина.
В квартире жил одинокий мужчина около 40 лет. Хотя он любил выпить, по словам соседей, проблем не создавал: «Обычный сосед. Никого не трогал. Если выпивал — был даже дружелюбный», — говорит Галина.
Мужчина также был заядлым курильщиком. Соседи предполагают, что пожар начался именно по этой причине: «Мы почти этого ждали… Думаем, он заснул с сигаретой».
Пожар заметили местные молодые люди и вызвали спасателей. Прибывшие пожарные столкнулись с рядом трудностей, в том числе — с неудобным внутренним двором, затрудняющим доступ. Из-за бушующего огня у двери спасателям пришлось вытаскивать пострадавшего через окно на кухне.
Один из соседей признался, что ни в квартирах, ни в подъезде нет дымовых детекторов. Они могли бы помочь быстрее обнаружить дым и, возможно, смягчить последствия пожара. Сейчас мужчина находится в реанимации с ожогами 60% поверхности тела.