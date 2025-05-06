В реанимации с ожогами 60% тела: пожар в Резекне уничтожил квартиру, жильца спасали через окно

«Меня разбудили пожарные — стучали в дверь. Когда я вышла, стекло в окне уже было выбито. В квартире был дым, везде пожарные. Только к двум часам ночи нас впустили обратно. Проверяли все квартиры, чтобы убедиться, что никто не отравился дымом — ведь все спали. Конечно, было страшно. Я потом долго не могла уснуть», — рассказывает соседка Галина.