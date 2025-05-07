Сауна вместо ванной: жительница Зиепниеккалнса жалуется на перегретую воду, а что говорит Rīgas namu pārvaldnieks?
Майя вот уже 26 лет живет в девятиэтажном доме в рижском районе Зиепниеккалнс. Ей нравится принимать ванну, но теперь ей приходится отказаться от любимого занятия.
Она пригласила съемочную группу передачи "Bez Tabu" к себе домой, чтобы они лично убедились в описанной ею жаре. Термометра в квартире нет, но Майя утверждает, что температура в ванной и туалете резко повысилась. Горячая вода из крана тоже стала слишком горячей. "Раньше мне не нужно было разбавлять горячую воду холодной, а теперь без этого невозможно. Я никогда не жаловалась на прежнюю температуру воды, но сейчас она слишком высокая. Я больше не могу ни принять ванну, ни сходить в душ. В этом помещении сейчас так жарко, что я просто не выдерживаю", — говорит она. Майя также пообщалась со своей знакомой с шестого этажа, которая тоже удивлена резким повышением температуры.
Пожилая женщина обеспокоена тем, что теперь придется платить значительно больше за подогрев воды. В Rīgas namu pārvaldnieks сообщают, что от жильцов этого дома не поступало жалоб на перегретую воду. По их опыту, в подобных случаях обычно бывает множество жалоб. Инита Кабанова, представитель Rīgas namu pārvaldnieks:
"В домах горячая вода подогревается на месте — в самом доме. Установлены современные автоматические тепловые узлы, которые автоматически регулируют температуру воды. Горячая вода должна быть не ниже 55 градусов. Однако тепловой узел, как и любое оборудование, может сломаться, в результате чего вода может стать холоднее или горячее".
После сигнала от передачи сотрудники обслуживающей организации осмотрели коммуникации дома и не обнаружили отклонений от нормы.