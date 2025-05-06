Спохватились! Премьер хочет понять, почему некоторые латвийские 9-классники не обладают элементарными знаниями

Учащиеся 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены в 2022/2023 учебном году, и один из трех экзаменов не сдал 881 учащийся. Из тех, кто пересдавал экзамены в следующем году, 86,8% их сдали, а 13,2% нет. В этом учебном году повторно проходят учебный материал 696 учащихся 9-х классов, которые не сдали какой-либо из экзаменов в предыдущем учебном году.