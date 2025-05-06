Спохватились! Премьер хочет понять, почему некоторые латвийские 9-классники не обладают элементарными знаниями
Правительство Латвии обеспокоено ситуацией, когда часть девятиклассников не может набрать даже 10% на экзаменах. Премьер-министр Эвика Силиня поручила срочно искать решения для повышения качества образования и поддержки учащихся.
Ситуация, когда в системе образования есть дети, которые, проучившись в школе девять лет, не могут набрать на экзаменах даже 10%, недопустима, заявила во вторник после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня. Она сообщила, что поручила министру образования Даце Мелбарде срочно искать решения, чтобы таких ситуаций не возникало.
"Возможно, это потребует дополнительной перестройки, дополнительных ресурсов от самих школ, но, на мой взгляд, недопустимо, когда у нас есть дети, которые девять лет учились в наших школах и не могут сдать экзамены хотя бы на 10%", - сказала Силиня.
Как сообщалось, в этом году для сдачи централизованных экзаменов за 9-й класс по-прежнему будет достаточно получить оценку в 10%. Министерство образования и науки объясняет решение "заморозить" порог сдачи экзаменов на еще один учебный год отсутствием механизмов поддержки в школах, многие из которых пока находятся на стадии внедрения.
Учащиеся 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены в 2022/2023 учебном году, и один из трех экзаменов не сдал 881 учащийся. Из тех, кто пересдавал экзамены в следующем году, 86,8% их сдали, а 13,2% нет. В этом учебном году повторно проходят учебный материал 696 учащихся 9-х классов, которые не сдали какой-либо из экзаменов в предыдущем учебном году.
В средних школах порог сдачи централизованных экзаменов за 12-й класс составляет 20%.