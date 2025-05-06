Внедрение модели "Программа в школе" в полном объеме планируется отложить на два года

Как агентству LETA заявили в министерстве, в 2025/2026 учебном году планируется подготовиться к внедрению новой модели, предусмотрев дополнительное финансирование и повышение квалификации для ассистирующего персонала, укрепив руководство школ и продолжая работу с самоуправлениями по оптимизации сети школ. Также будут продолжены разработка и утверждение поправок к закону об образовании и соответствующих проектов правил.