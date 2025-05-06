Внедрение модели "Программа в школе" в полном объеме планируется отложить на два года
Министерство образования и науки (МОН) предлагает полностью внедрить новую модель финансирования "Программа в школе" в 2027/2028 учебном году, а не со следующего учебного года, как планировалось ранее.
Как агентству LETA заявили в министерстве, в 2025/2026 учебном году планируется подготовиться к внедрению новой модели, предусмотрев дополнительное финансирование и повышение квалификации для ассистирующего персонала, укрепив руководство школ и продолжая работу с самоуправлениями по оптимизации сети школ. Также будут продолжены разработка и утверждение поправок к закону об образовании и соответствующих проектов правил.
В 2026/2027 учебном году модель в школах может быть внедрена на 90%, а еще через год реформа будет реализована в полном объеме.
На этой неделе МОН продолжит консультации с социальными партнерами, чтобы обсудить дальнейшее внедрение модели. Поправки к закону об образовании, предусматривающие внедрение модели финансирования "Программа в школе", планируется подать на рассмотрение правительству до 13 мая.
Согласно новой модели, целевые дотации государства для оплаты труда учителей в полном объеме будут получать только те самоуправления, где сеть школ соответствует критериям численности учащихся, а недостающие средства должны будут выделить сами самоуправления.