Убивайте, но понемножку: евродепутаты лишили волков неприкосновенности

Еврокомиссия внесла предложение о внесении поправок в директиву ЕС о местообитаниях с целью приведения ее текста в соответствие с Бернской конвенцией по вопросу о статусе сохранения волка и обозначения волка в качестве просто охраняемого вида в Европейском союзе вместо строго охраняемого. Поскольку во вторник парламент принял решение рассмотреть этот вопрос в ускоренном порядке, ожидается, что решение на уровне ЕС об изменении статуса защиты волка будет принято уже в четверг.