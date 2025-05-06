Убивайте, но понемножку: евродепутаты лишили волков неприкосновенности
Европейский парламент принял решение ускорить понижение статуса охраняемости волка, и это означает, что на пленарном заседании уже в четверг будет проведено голосование по вопросу о том, следует ли просто обозначить вид как охраняемый вместо строго охраняемого.
Еврокомиссия внесла предложение о внесении поправок в директиву ЕС о местообитаниях с целью приведения ее текста в соответствие с Бернской конвенцией по вопросу о статусе сохранения волка и обозначения волка в качестве просто охраняемого вида в Европейском союзе вместо строго охраняемого. Поскольку во вторник парламент принял решение рассмотреть этот вопрос в ускоренном порядке, ожидается, что решение на уровне ЕС об изменении статуса защиты волка будет принято уже в четверг.
Совет ЕС заявил, что поддерживает понижение статуса защиты волка. Если в четверг Европарламент также одобрит предложение об изменении статуса защиты волка, решение по сути будет принято. Совет ЕС должен официально одобрить план, после чего решение вступит в силу.
По оценкам Еврокомиссии, в Европе обитает более 20 000 волков, и их популяция растет, расширяется и ареал обитания. С точки зрения сохранения популяции увеличение численности волков является значительным успехом, однако в некоторых районах численность волков стала проблемой, особенно для животноводов. Понижение статуса охраны волка предоставит государствам-членам больше свободы в управлении популяцией волков, но страны по-прежнему должны гарантировать, что вид имеет или достигает благоприятного статуса охраны.
На волка в Латвии разрешена охота, и согласно закону об охоте и правилам об охоте установлены строгие условия добычи в ограниченном количестве. В нашей стране в среднем за один сезон разрешено отстреливать 300 волков.