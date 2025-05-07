Природу вернут в город: благодаря ученым Рига зарастает травой

Тем временем на уже существующих участках трава заметно подросла, и в мае на самых густых из них будет произведено первое кошение. Оно поможет ограничить агрессивные виды растений и обеспечит лучшие условия для роста луговых культур, сделав луга более цветущими и привлекательными летом. Второе кошение планируется провести после того, как большинство растений отцветут.