Природу вернут в город: благодаря ученым Рига зарастает травой
Латвийский фонд природы (Latvijas dabas fonds, LDF) в сотрудничестве с Рижской думой в этом году создаст в столице пять новых городских лугов — специальных участков в зеленых зонах, где будут расти растения, характерные для естественных лугов.
В новом сезоне фонд создаст пять новых участков — некоторые из них в сотрудничестве с научными учреждениями. С учетом новых "оазисов" дикорастущих растений, в общей сети городских лугов Риги будет уже 45 участков общей площадью 16 гектаров. Первые городские луга были созданы LDF в 2021 году.
Новые луга появятся рядом с Академическим центром Латвийского университета, а также у бассейна Рижского технического университета. Кроме того, городские луга будут созданы в парке Скансте, обновленой части Парка Узварас и на берегах Булльупе. На новых участках будут применяться различные методы восстановления естественных лугов — перенос трав с богатым видовым составом, посев местных дикорастущих семян и высадка саженцев.
Тем временем на уже существующих участках трава заметно подросла, и в мае на самых густых из них будет произведено первое кошение. Оно поможет ограничить агрессивные виды растений и обеспечит лучшие условия для роста луговых культур, сделав луга более цветущими и привлекательными летом. Второе кошение планируется провести после того, как большинство растений отцветут.
С 2021 года городские луга исследуют ученые, и в этом году будут применяться их рекомендации по привлечению беспозвоночных. Новшеством сезона станет создание экологических ниш, например, "домиков для пчел", чтобы привлечь диких опылителей. Это позволит лугам развиваться как полноценным экосистемам и обеспечивать максимально широкий спектр экосистемных услуг, подчеркивает фонд.
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