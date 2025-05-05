Стаи лебедей и гусей захватили поля под Добеле - фермер просит защиты от "бандитских птичьих атак"

Фермер из Добельского края Улдис, хотя и был готов к встрече, в последний момент застеснялся и не решился выйти перед камерой. Он признается, что иногда его охватывает чувство полной беспомощности при виде внушительных птичьих стай. "Мои поля, засеянные горохом, захвачены лебедями и дикими гусями. Лебедей — около 50 на гектар, гусей — около 40. Якобы "защищаемые" животные. А человек, который производит еду для тех, кто сам ее не производит — разве он защищен от убытков, вызванных "бандитскими птичьими" атаками? Бандиты должны сидеть в тюрьме или, в случае задержания, быть уничтожены. Могу ли я защитить свою работу, финансовые вложения, семью, имущество с помощью оружия, что было бы расценено как самооборона?" - задается вопросом Улдис.