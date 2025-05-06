Латвия делает первые шаги на пути к ядерной энергии

Как отмечает МКЭ, эксплуатация имеющихся в Латвии теплоэлектростанций (ТЭЦ) позволяет полностью обеспечить потребление за счет производимой в стране электроэнергии, однако торговля электроэнергией с учетом высоких производственные затрат на ТЭЦ ограничена. Таким образом, существует риск, что с развитием производства электроэнергии из возобновляемых источников газовые когенерационные станции больше не смогут конкурировать по затратам и, вероятно, прекратят производство электроэнергии, в свою очередь ее производство из возобновляемых источников энергии не сможет гибко обеспечивать минимальные и максимальные нагрузки в течение суток, поэтому требуется решение для обеспечения стабильной работы энергосистемы, при этом с конкурентоспособными затратами.