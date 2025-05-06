Они воевали за Россию: скольких латвийцев обвиняют в незаконном участии в войне?
С 2015 года прокуратуре для начала уголовного преследования были переданы 12 уголовных дел в отношении 15 лиц, совершивших преступления в соответствии со статьей о незаконном участии в вооруженном конфликте в Украине.
В производстве Службы госбезопасности (VDD) в настоящее время находятся четыре уголовных дела в отношении четырех граждан Латвии, подозреваемых в участии в войне в Украине на стороне вооруженных сил России. Одновременно с этим с начала широкомасштабного вторжения России в Украину служба начала семь уголовных дел по подозрению в этом преступлении. В трех делах расследование уже завершено, материалы переданы в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование подозреваемых.
Кроме того, VDD проверяет информацию о возможном незаконном участии и других отдельных лиц в войне в Украине.
Как уже сообщалось, в 2015 году Сейм принял поправки в Уголовный закон, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное участие в вооруженных конфликтах за границей. За это закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и пробационного надзора сроком до трех лет.
Например, в апреле Рижский городской суд назначил гражданину Латвии, задержанному осенью 2024 года в волости Шкильбени, наказание в виде шести лет лишения свободы и двух лет пробационного надзора за незаконное участие в боевых действиях на стороне российской армии в Украине и умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы. Суд утвердил заключенное прокурором соглашение с обвиняемым о признании вины и назначении наказания по уголовному делу.