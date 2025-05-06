Они воевали за Россию: скольких латвийцев обвиняют в незаконном участии в войне?

В производстве Службы госбезопасности (VDD) в настоящее время находятся четыре уголовных дела в отношении четырех граждан Латвии, подозреваемых в участии в войне в Украине на стороне вооруженных сил России. Одновременно с этим с начала широкомасштабного вторжения России в Украину служба начала семь уголовных дел по подозрению в этом преступлении. В трех делах расследование уже завершено, материалы переданы в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование подозреваемых.