Варшава дешевле Киева: украинцы начали массово скупать квартиры в Польше
В Польше в 2024 году иностранцы купили рекордное количество недвижимости.
Как сообщает Rzeczpospolita, за год иностранцы приобрели 17 330 квартир и коммерческих помещений, а лидерами среди покупателей стали украинцы. Отмечается, что чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах Польши, среди которых - Варшава (3535 квартир), Краков (1523 квартиры) и Вроцлав (1491 квартира).
Помимо украинцев жилье в Польше часто покупали белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. По данным издания, средняя площадь одного объекта составляет 58 км. м.
Старший агент агентства недвижимости Hamilton May Патрик Пьета рассказал журналистам, что для многих иностранных покупателей цены в Варшаве являются выгодными. "Для них Варшава - дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже", - сказал он.
На латвийском рынке недвижимости тоже оживление. В четвертом квартале 2024 года цены на жилье выросли в годовом сравнении на 8,1%, а за последние 14 лет они поднялись более чем вдвое!