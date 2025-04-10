В Латвии выросли цены на жилье. За 14 лет они поднялись более чем вдвое!

Как сообщает Eurostat, при сравнении четвертого квартала 2024 года с 2010 годом цены на жилье росли быстрее, чем арендные ставки, в 21 из стран ЕС, по которым имеются данные. За этот период цены на жилье выросли более чем в три раза в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%) и более чем вдвое в Литве (+187%), Латвии (+153%), Чехии (+142%), Португалии (+120%), Болгарии (+115%), Австрии (+112%) и Люксембурге (+105%). На Кипре цены на жилье остались на уровне 2010 года. Италия стала единственной страной, где за этот период цены на жилье снизились (-4%).