В Латвии выросли цены на жилье. За 14 лет они поднялись более чем вдвое!
В четвертом квартале 2024 года цены на жилье выросли в годовом сравнении на 4,2% в еврозоне и на 4,9% в ЕС. Среди стран Балтии лидером по росту цен была Литва. Но Латвия недалеко от нее ушла.
Самый высокий рост был зафиксирован в Болгарии (+18,3%), Венгрии (+13,0%) и Португалии (+11,6%). В Эстонии в годовом сравнении жилье в четвертом квартале подорожало на 3,6%, в Латвии - на 8,1%, в Литве - на 9,8%.
Как сообщает Eurostat, при сравнении четвертого квартала 2024 года с 2010 годом цены на жилье росли быстрее, чем арендные ставки, в 21 из стран ЕС, по которым имеются данные. За этот период цены на жилье выросли более чем в три раза в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%) и более чем вдвое в Литве (+187%), Латвии (+153%), Чехии (+142%), Португалии (+120%), Болгарии (+115%), Австрии (+112%) и Люксембурге (+105%). На Кипре цены на жилье остались на уровне 2010 года. Италия стала единственной страной, где за этот период цены на жилье снизились (-4%).
В тот же период арендные ставки выросли в 26 странах ЕС, причем наибольший рост зафиксирован в Эстонии (+212%), Литве (+175%) и Венгрии (+114%). Греция оказалась единственной страной, где арендные ставки снизились (-13%).