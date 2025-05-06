Как предложенные Европой изменения ПДД могут коснуться латвийских водителей?

В Еврокомиссии готовят новые предложения, в том числе о периодичности технических проверок электротранспортных средств, а также манипуляциях с показаниями одометра. "Такие предложения готовятся в Еврокомиссии, но это пока только предложения и их еще нужно рассмотреть в Европарламенте. В связи с этим сказать, как эти правила будут распространяться на автомобилистов Латвии или другой страны ЕС, нельзя, так как еще неизвестно, какие правила будут приняты", - отметили в ДБДД.