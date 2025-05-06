Пожар в Вецмилгрависе: жильцы подозревают управляющую компанию
10 человек эвакуировались из пятиэтажного дома в Вецмилгрависе после того, как в подъезде появилось сильное задымление. Пламя охватило деревянные конструкции в подвале, и дым быстро распространился по нижнему этажу здания.
Потолки в просторном подвале под пятиэтажным домом покрылись черным налетом. Хотя горело под третьим подъездом, запах дыма чувствовался и в четвертом, так как подвалы между собой соединены и не разделены стенами. Таким образом дым распространился по темным помещениям, пока жильцы не заметили происходящее. «Я видела, как приехали скорая и пожарные. Муж вызвал пожарных. Чувствовался запах, был дым, а потом стало видно и огонь», — рассказывает местная жительница.
Спасатели не только тушили пламя, но и обходили квартиры, жильцы которых не эвакуировались, чтобы убедиться, что с их здоровьем все в порядке, сообщает «Degpunktā».
«В подъезде было много дыма. Пожарные ходили по квартирам и проверяли, не стало ли кому-то плохо», — говорит жительница дома.
Жильцы заметили, что незадолго до пожара в подвале находились представители управляющей компании, из-за чего у них возникли подозрения, что возгорание могло начаться именно по этой причине. «Тогда дверь была открыта. Управляющий что-то там делал», — рассказывает очевидец.
Однако представитель Rīgas namu pārvaldnieks отрицает, что в доме накануне проводились какие-либо ремонтные работы. Сотрудники прибыли только после пожара, чтобы восстановить электроснабжение в квартирах и понять, как можно скорее вернуть свет и в подвал.