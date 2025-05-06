Пожар в Вецмилгрависе: жильцы подозревают управляющую компанию

Потолки в просторном подвале под пятиэтажным домом покрылись черным налетом. Хотя горело под третьим подъездом, запах дыма чувствовался и в четвертом, так как подвалы между собой соединены и не разделены стенами. Таким образом дым распространился по темным помещениям, пока жильцы не заметили происходящее. «Я видела, как приехали скорая и пожарные. Муж вызвал пожарных. Чувствовался запах, был дым, а потом стало видно и огонь», — рассказывает местная жительница.