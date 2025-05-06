Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Во вторник Латвию пересечет зона осадков
Во вторник начиная с северо-запада Латвию будет пересекать зона осадков и солнце будет выглядывать сквозь облака лишь местами, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Юго-западный, западный ветер днем сменит направление на северо-западное, северное. В западных и центральных районах ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Воздух во вторник прогреется до +7...+11 градусов.
Столицы дождевые облака достигнут в середине дня, небо будет затянуто облаками большую часть дня. Ветер постепенно сменится на северо-западный и к вечеру устанет более порывистым. Столбики термометров поднимутся до +9...+10 градусов.