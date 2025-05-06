Полковник Аболиньш: внедрение курса обороны прошло успешно, без сопротивления
В Латвии завершился первый учебный год, в котором курс государственной обороны стал обязательным для большинства школ. По словам директора Jaunsardzes centrs полковника Валтса Аболиньша, внедрение прошло успешно — серьезных проблем и сопротивления со стороны учащихся и школ не зафиксировано.
Цель курса государственной обороны — способствовать развитию гражданского самосознания и патриотизма, а также предоставить возможность освоить базовые военные навыки и умения, формируя граждан, ответственных перед обществом и лояльных Латвии. Это жизненно важно в контексте всеобъемлющей государственной обороны.
Полковник Валтс Аболиньш в передаче TV24 «Kārtības rullis» рассказывает, как проходит внедрение нового учебного предмета в школах:
«Этот учебный год стал первым, когда предмет обязателен. Он охватывает 274 школы. В соответствии с законом есть отдельные категории, которые находятся вне этой программы — например, заочные и дистанционные школы. Также это учебные заведения при местах лишения свободы, где учатся около 150 подростков, не вовлеченных в обучение по государственной обороне», — пояснил полковник.
Последними в списке являются международные школы, где также не преподается государственная оборона. По мнению Аболиньша, проект оказался успешным, и в этом нет сомнений. Об этом свидетельствует крайне малое количество инцидентов и проблем. «Нет ярко выраженной тенденции к какому-либо сопротивлению», — отметил полковник. Он добавил, что со стороны школ также стало гораздо меньше вопросов. По его мнению, это означает, что все неясности были разъяснены, и большинство школ уже чувствуют себя уверенно в том, как интегрировать государственную оборону в учебный процесс и как ее проводить.