Полковник Аболиньш: внедрение курса обороны прошло успешно, без сопротивления

Последними в списке являются международные школы, где также не преподается государственная оборона. По мнению Аболиньша, проект оказался успешным, и в этом нет сомнений. Об этом свидетельствует крайне малое количество инцидентов и проблем. «Нет ярко выраженной тенденции к какому-либо сопротивлению», — отметил полковник. Он добавил, что со стороны школ также стало гораздо меньше вопросов. По его мнению, это означает, что все неясности были разъяснены, и большинство школ уже чувствуют себя уверенно в том, как интегрировать государственную оборону в учебный процесс и как ее проводить.