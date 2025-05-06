В Риге стало меньше нуждающихся: число малоимущих сократилось на 19%
фото: DALL-E
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Риге стало меньше нуждающихся: число малоимущих сократилось на 19%

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Риге в прошлом году на социальные пособия было израсходовано немного меньше средств, чем планировалось, свидетельствуют данные, собранные Департаментом благосостояния Рижской думы.

На обеспечение выплат социальных пособий в прошлом году было запланировано потратить 31 346 048 евро. Из этой суммы 23 571 326 евро предназначались рижанам, а 7 774 722 евро — беженцам из Украины.

Однако фактически было израсходовано 29,6 миллиона евро, из которых рижанам выплачено 22,9 миллиона евро, что составляет 97% от запланированного, а украинским беженцам — 6,6 миллиона евро, то есть 85% от изначального плана.

В 2024 году социальные пособия в Риге получили 30 840 человек, что немного меньше, чем в 2023 году, когда пособия получили 36 652 человека.

В прошлом году в Риге были зарегистрированы 13 802 человека, которым хотя бы на один день был присвоен статус малоимущего домохозяйства, что на 19% меньше, чем в 2023 году.

В декабре прошлого года среди всех малоимущих лиц в Риге:

  • 36% составляли пенсионеры,
  • 23% — лица с инвалидностью,
  • 21% — дети,
  • 20% — трудоспособные совершеннолетние лица.

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