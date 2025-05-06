В Риге стало меньше нуждающихся: число малоимущих сократилось на 19%
В Риге в прошлом году на социальные пособия было израсходовано немного меньше средств, чем планировалось, свидетельствуют данные, собранные Департаментом благосостояния Рижской думы.
На обеспечение выплат социальных пособий в прошлом году было запланировано потратить 31 346 048 евро. Из этой суммы 23 571 326 евро предназначались рижанам, а 7 774 722 евро — беженцам из Украины.
Однако фактически было израсходовано 29,6 миллиона евро, из которых рижанам выплачено 22,9 миллиона евро, что составляет 97% от запланированного, а украинским беженцам — 6,6 миллиона евро, то есть 85% от изначального плана.
В 2024 году социальные пособия в Риге получили 30 840 человек, что немного меньше, чем в 2023 году, когда пособия получили 36 652 человека.
В прошлом году в Риге были зарегистрированы 13 802 человека, которым хотя бы на один день был присвоен статус малоимущего домохозяйства, что на 19% меньше, чем в 2023 году.
В декабре прошлого года среди всех малоимущих лиц в Риге:
- 36% составляли пенсионеры,
- 23% — лица с инвалидностью,
- 21% — дети,
- 20% — трудоспособные совершеннолетние лица.