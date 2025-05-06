Еще одна проблема в латвийских школах - нужно что-то делать с переменами
В Латвии школьные перемены зачастую слишком короткие, чтобы обеспечить детям необходимую физическую активность. Это может негативно влиять на их когнитивное развитие и общее состояние здоровья. Проблема усугубляется недостаточными возможностями для прогулок и активных игр, а также зависимостью старших школьников от гаджетов, рассказала на Латвийском радио ассоциированный профессор ЛУ Инета Хелмане.
Научные исследования, проведенные в Латвийском университете, показывают, что прослеживается положительная корреляция между активными перерывами между занятиями и успеваемостью детей в математике. Ведь роль перемены между уроками — смена интенсивной умственной нагрузки физической. Закономерности, выявленные учеными, таковы: если у человека была когнитивная нагрузка продолжительностью в час, ему обязательно необходим перерыв минимум на 15 минут, сообщает LSM+.
Плохо, когда переменка всего 5-10 минут — это подтвердила и преподаватель и ведущий научный сотрудник Рижского университета им. П. Страдиня Инта Була-Битениеце. По ее словам, лучше всего регенерация мозга происходит во время простой прогулки. В исследовании 2013 года подсчитывалось, сколько шагов дети проходят, находясь в школе. С 8 до 15 часов каждый ученик проходил в среднем 1500 шагов, в то время как для здоровья необходимо, чтобы младшеклассник проходил по 10 тысяч шагов ежедневно. Одна долгая перемена не может решит ситуацию, хотя это лучше, чем ничего. Необходимо организовать подвижность через более короткие периоды уроков.
Разумеется, присмотр за ребятами, бегающими на переменах, и обеспечение безопасности, необходимость следить, чтобы не было стычек в коридорах и буллинга — это дополнительная нагрузка для педагогов. Значит, персоналу поддержки и дежурному учителю нужно внимательнее присматривать за зонами потенциального риска в школе, а также разъяснять родителям правила внутреннего порядка. Младшеклассники сами найдут, чем развлечься, но им требуется безопасная среда, где можно безбоязненно побегать. Расшевелить более старших учеников может оказаться сложнее, особенно учитывая их тягу к гаджетам — школьная администрация может ограничивать использование телефонов до окончания уроков. Значит, нужно предложить ученикам на перемене какую-то альтернативу, связанную с подвижностью — ведь ходить туда-сюда не обязательно, годится любая игра.