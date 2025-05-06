Еще одна проблема в латвийских школах - нужно что-то делать с переменами

Плохо, когда переменка всего 5-10 минут — это подтвердила и преподаватель и ведущий научный сотрудник Рижского университета им. П. Страдиня Инта Була-Битениеце. По ее словам, лучше всего регенерация мозга происходит во время простой прогулки. В исследовании 2013 года подсчитывалось, сколько шагов дети проходят, находясь в школе. С 8 до 15 часов каждый ученик проходил в среднем 1500 шагов, в то время как для здоровья необходимо, чтобы младшеклассник проходил по 10 тысяч шагов ежедневно. Одна долгая перемена не может решит ситуацию, хотя это лучше, чем ничего. Необходимо организовать подвижность через более короткие периоды уроков.