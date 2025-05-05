Что советует использовать Cert.lv для защиты от мошеннических сайтов?

Доступ к eParksts mobile отключен на конкретных сайтах. Их управляющие осведомлены о ситуации и проводят исследование инцидента. LVRTC проинформировал об инциденте Cert.lv, а после получения дополнительной информации от вовлеченных сторон решит, надо ли информировать о произошедшем Государственную инспекцию данных. На данный момент в распоряжении LVRTC нет информации о том, что на каком-либо из порталов произошла утечка персональных данных, отмечают в центре.