Опасные запросы на вход: в Латвии зафиксированы попытки кражи данных eParaksts

Центр также проинформировал о происшествии центр предотвращения инцидентов в сфере ИТ-безопасности CERT.lv. После получения дополнительной информации от вовлеченных сторон будет рассмотрена необходимость информирования Государственной инспекции по защите данных. На данный момент, как подчеркивают в LVRTC, нет подтвержденных данных о том, что на каком-либо из порталов произошла утечка персональной информации.