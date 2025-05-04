Опасные запросы на вход: в Латвии зафиксированы попытки кражи данных eParaksts
На нескольких интернет-порталах были зафиксированы попытки мошенников получить данные пользователей eParaksts — об этом агентству LETA сообщили представители VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC).
Как пояснили в центре, во взаимодействии с задействованными сторонами было установлено, что попытки получить данные eParaksts предпринимались на ряде порталов через интегрированную систему электронной идентификации, предоставляемую компанией Dokobit, с использованием приложения eParaksts mobile.
На указанных сайтах доступ через eParaksts mobile уже отключен. Администратор затронутых порталов уведомлен о ситуации и проводит расследование инцидента с целью выяснения деталей и предпринятых на портале действий.
В LVRTC поясняют, что в этих случаях пользователи eParaksts mobile получали на свои устройства запросы подтвердить личность, хотя сами они таких действий не инициировали.
Центр также проинформировал о происшествии центр предотвращения инцидентов в сфере ИТ-безопасности CERT.lv. После получения дополнительной информации от вовлеченных сторон будет рассмотрена необходимость информирования Государственной инспекции по защите данных. На данный момент, как подчеркивают в LVRTC, нет подтвержденных данных о том, что на каком-либо из порталов произошла утечка персональной информации.
Ранее агентство LETA сообщало, что в воскресенье днем LVRTC распространил предупреждение о попытках киберпреступников получить доступ к данным пользователей портала Dokobit.com и совершать действия от имени пользователей портала и приложения eParaksts mobile. Жители получали запросы на подтверждение личности через eParaksts mobile для входа в Dokobit.com, предупреждал LVRTC.
Портал Dokobit.com работает в странах Балтии и Скандинавии. Его деятельность обеспечивает норвежский поставщик услуг электронной идентификации Signicat, который приобрел литовскую компанию Dokobit в 2021 году.