Первый рабочий день мая будет дождливым и ветреным

Предстоящей ночью воздух остынет до +2...+7 градусов, а в центральных и восточных районах Латвии на уровне травы также ожидаются заморозки при понижении температуры воздуха до 0...-1 градуса. В начале ночи возможны прояснения, однако в середине ночи по направлению с севера небо постепенно затянет облаками. На севере страны возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, порывистый на побережье.