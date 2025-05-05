Эстонскому чуду пришел конец: известная всем программа прекратила существование
В понедельник, 5 мая, произошло значимое событие в мире интернет-технологий – свою работу прекратил сервис Skype.
"Skype был одним из первых программных средств, обеспечивших надежную текстовую, голосовую и видеосвязь через интернет. Но после бурного роста Skype начал терять форму", - сообщает rus.err.ee.
Особенно хорошо это стало заметно после того, как его купила компания Microsoft. С каждым годом становилось все сложнее: странные обновления, путаница с продуктами, конкуренция внутри компании. Skype уже не догонял рынок, он просто плелся где-то позади, говорят специалисты.
Компанию Skype Technologies основал в 2003 году швед Никлас Зеннстрем и датчанин Янус Фриис. Но в создании программы Skype напрямую участвовали эстонские программисты Ахти Хейнла, Прийт Касесалу и Яан Таллинн, которые ранее написали программу для файлообмена KaZaA.
Как сообщает компания Microsoft, которой принадлежал Skype, закрытие коснется как бесплатных, так и платных пользователей, но не Skype для бизнеса. Кроме того, все пользователи Skype смогут перейти на бесплатную версию Microsoft Teams без потери данных.