У лидера Чечни Рамзана Кадырова ухудшилось здоровье, он готовит себе преемника

После короткого появления на публике он снова исчез. С февраля Кадыров проводит много времени в "Аймеди", редко появляется на публике и передвигается только на санитарном вертолете. Его публичная активность сведена к постам в соцсетях, а функции руководителя выполняет премьер Магомед Даудов.