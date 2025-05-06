ВИДЕО: чип Маска творит чудеса - парализованный человек смонтировал и озвучил видео силой мысли

За пару недель мужчина освоился с системой до такой степени, что редактирует видео самостоятельно. Еще одна важная часть проекта – ИИ-синтезатор речи, обученный на основе старых аудиозаписей Бредфорда. Теперь он может не только монтировать ролики, но и "говорить" через компьютер, как будто вернул себе голос.