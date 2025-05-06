ВИДЕО: чип Маска творит чудеса - парализованный человек смонтировал и озвучил видео силой мысли
Участник экспериментальной программы Neuralink, страдающий от БАС (бокового амиотрофического склероза), стал первым в мире, кто смонтировал и озвучил видео на YouTube силой своей мысли.
Как сообщает Tom's Hardware, житель Аризоны Бредфорд Смит, который из-за болезни не может двигаться и говорить, управляет компьютером благодаря импланту в моторной коре мозга. Чип подключили к MacBook пациента через Bluetooth. Чип считывает сигналы мозга и позволяет управлять курсором, мысленно активируя движения языка.
За пару недель мужчина освоился с системой до такой степени, что редактирует видео самостоятельно. Еще одна важная часть проекта – ИИ-синтезатор речи, обученный на основе старых аудиозаписей Бредфорда. Теперь он может не только монтировать ролики, но и "говорить" через компьютер, как будто вернул себе голос.
Бредфорд – не единственный, кто получил помощь от Neuralink. Первый пациент с мозговым имплантом научился управлять компьютерной мышью в начале 2024 года. Он двигал курсор по экрану, просто думая об этом. Второй – разработал аксессуар для зарядки чипа и играл в Counter-Strike 2.
В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.