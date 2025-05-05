Европейская комиссия одобрила продажу Rimi Baltic датскому ритейлеру Salling Group

Представители предприятий отметили, что сделка включает 314 магазинов, платформу электронной коммерции, склады и логистические центры по всей Балтии и более 11 000 квалифицированных работников. Сделка купли-продажи должна была получить разрешение надзорных органов. Совет по конкуренции ранее пояснил, что сделка имеет европейский масштаб, а потому должна быть рассмотрена Еврокомиссией. Опубликованная на сайте Salling Group информация свидетельствует о том, что с приобретением Rimi общая численность магазинов Salling Group в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве составит почти 2100, а число работников превысит 68 000.