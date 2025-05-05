Позолоченный быт президента России: Путин показал свою квартиру в Кремле
Владимир Путин провел экскурсию по своим кремлевским апартаментам, продемонстрировав роскошную обстановку, позолоту, портреты императоров, тренажерный зал, библиотеку, спальни и даже домашнюю часовню. Эти кадры стали частью пропагандистского фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», опубликованного журналистом Павлом Зарубиным.
По словам Путина, последние три года он якобы живет и ночует в Кремле. Съемки фильма прошли глубокой ночью 27 марта 2025 года — президент РФ освободился лишь в половину второго ночи. Несмотря на поздний час, Владимир Путин угостил журналиста Павла Зарубина клюквой с медом. На столе — кефир, бананы, бумажные салфетки, растворимый кофе, соевый соус и мельницы для специй. Все это — якобы бытовые мелочи, которые должны «очеловечить» образ диктатора.
Однако на фоне бытовых деталей сложно не заметить откровенную роскошь. Позолоченные стены, массивные зеркала в золотых рамах, сверкающие люстры и белый рояль — все напоминает интерьеры царских дворцов. В одном из залов — портрет Александра III, в другом — Петра I. Все это призвано создать образ преемника и продолжателя «великой державной традиции».
Путин также показал личную библиотеку из темного дерева, две спальни и даже домашнюю церковь. Кроме религиозной зоны, апартаменты включают и тренажерный зал. Путин уверяет, что ежедневно занимается спортом по полтора часа и почти каждый день плавает в бассейне.