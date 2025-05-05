Позолоченный быт президента России: Путин показал свою квартиру в Кремле

По словам Путина, последние три года он якобы живет и ночует в Кремле. Съемки фильма прошли глубокой ночью 27 марта 2025 года — президент РФ освободился лишь в половину второго ночи. Несмотря на поздний час, Владимир Путин угостил журналиста Павла Зарубина клюквой с медом. На столе — кефир, бананы, бумажные салфетки, растворимый кофе, соевый соус и мельницы для специй. Все это — якобы бытовые мелочи, которые должны «очеловечить» образ диктатора.