Ночью при пожаре в жилом доме в Риге пострадал человек

Вызов на ул. Салдус спасатели получили в 1:33. В одноэтажном многоквартирном доме в одной из квартир горели бытовые вещи на площади пять квадратных метров. До прибытия спасателей своими силами эвакуировался один человек, который пострадал при пожаре и был передан медикам.