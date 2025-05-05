Глава ЦСУ: "По некоторым данным можно понять, живет ли человек в Латвии, не заходя к нему домой"

С 2021 года в Латвии уже применяется новая методика — перепись на основе административных данных, и она показала, что фактическое число жителей составляет около двух миллионов, то есть на 200 тысяч меньше, чем при классическом подсчете. "Раньше можно было сказать, что "у меня там еще двое живут, просто не вышли"", — добавил директор ЦСУ.