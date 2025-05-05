ФОТО: Tautumeitas отправились в Базель, чтобы побороться за место в финале "Евровидения"

Как отмечают участницы группы, песня "Bur man laimi" призывает раскрыть внутреннюю силу и осознать свою ценность, одновременно предоставляя символическую защиту от недоброжелателей. Она вдохновляет верить в мечты и смело идти своим путем, даже если счастье часто сопровождается неудачами. Удачу нередко сопровождают завистливые взгляды, а ощущение счастья возможно лишь в определенном контексте.