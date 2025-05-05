Группа Tautumeitas отправляется в Швейцарию, чтобы представить Латвию на "Евровидении"
Группа Tautumeitas отправилась в Базель, Швейцария, где в этом году пройдет международный песенный конкурс "Евровидение". Наши девушки выступят во втором ...
ФОТО: Tautumeitas отправились в Базель, чтобы побороться за место в финале "Евровидения"
Группа Tautumeitas днем 4 мая отправилась в Базель, Швейцария, где в этом году пройдет международный песенный конкурс "Евровидение".
Tautumeitas выступят во втором полуфинале 15 мая под четвертым номером с песней "Bur man laimi". Во втором полуфинале Латвия поборется за место в финале "Евровидения" с представителями Армении, Австралии, Австрии, Греции, Ирландии, Литвы, Черногории, Чехии, Дании, Финляндии, Грузии, Израиля, Люксембурга, Мальты и Сербии.
Tautumeitas в своем творчестве объединяют звучание и тексты латышских народных песен с влиянием современной музыки. Важной частью группы является также визуальное оформление выступлений — певицы узнаваемы благодаря своим ярким костюмам, сочетающим как этнографические, так и современные элементы. Музыку к песне "Bur man laimi" написали Аснате Ранцане, Аурелия Ранцане, Элвис Линтиньш и Лаура Лиците, а авторами слов стали Аурелия Ранцане, Лаура Лиците, Аснате Ранцане и Габриэла Звайгзните.
Как отмечают участницы группы, песня "Bur man laimi" призывает раскрыть внутреннюю силу и осознать свою ценность, одновременно предоставляя символическую защиту от недоброжелателей. Она вдохновляет верить в мечты и смело идти своим путем, даже если счастье часто сопровождается неудачами. Удачу нередко сопровождают завистливые взгляды, а ощущение счастья возможно лишь в определенном контексте.