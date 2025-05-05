"Мои дети ненавидят учить латышский язык": Брокане раскритиковала школьную программу
Руководитель JCDecaux Latvija Елена Брокане в эфире TV24 заявила, что ее дети и внуки ненавидят учить латышский язык, и призвала срочно менять подход к его преподаванию в школах, подчеркнув, что язык нужно преподавать с любовью, а не как технический предмет.
Руководитель агентства наружной рекламы JCDECAUX LATVIJA и член правления Латвийской ассоциации рекламодателей Елена Брокане, выступая в программе «Preses klubs» на канале TV24, поделилась своими мыслями о преподавании латышского языка в школах. Брокане откровенно призналась, что переживает за состояние латышского языка.
По словам специалиста по рекламе, в ее семье дети и подростки ненавидят латышский язык:
«Как филолог, я испытываю боль за латышский язык. Это очень субъективно, но в моей семье дети и внуки, которые учатся в школе — некоторые вот-вот окончат лучшие гимназии Риги, — все они ненавидят латышский язык. Ненавидят его учить».
Она считает, что язык нельзя преподавать только через грамматические правила и строгий подход. По ее мнению, язык нужно преподавать с любовью, с вдохновением — чтобы хотелось красиво говорить, думать и читать. Латышский не должен восприниматься как техническая дисциплина.
Брокане подчеркивает: «Язык нужно преподавать с любовью. Важно уметь красиво говорить, красиво читать, а изучение, к примеру, применения широкой "е" — это что-то из вчерашнего дня, это ужасно неинтересно».
Она уверена, что если бы в школах провели опрос, латышский язык, возможно, оказался бы вторым по нелюбви предметом после математики. «И это очень неправильно. Мы должны знать латышский язык и уметь красиво на нем выражаться, но та программа, по которой его преподают сейчас, совершенно не соответствует современным реалиям. Ее срочно нужно менять», — поделилась своим мнением Брокане.