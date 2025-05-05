"Мои дети ненавидят учить латышский язык": Брокане раскритиковала школьную программу

Она уверена, что если бы в школах провели опрос, латышский язык, возможно, оказался бы вторым по нелюбви предметом после математики. «И это очень неправильно. Мы должны знать латышский язык и уметь красиво на нем выражаться, но та программа, по которой его преподают сейчас, совершенно не соответствует современным реалиям. Ее срочно нужно менять», — поделилась своим мнением Брокане.