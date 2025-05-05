Латвийские специалисты бьют тревогу - недалеко от российской границы замечен опасный захватчик

Енот признан инвазивным видом в Европейском союзе и представляет серьезную угрозу для экосистем: он разрушает гнезда птиц, распространяет заболевания, включая бешенство, и активно конкурирует с местными видами за ресурсы. В соседней Литве численность енотов за последние годы значительно выросла, что уже негативно сказывается на природном балансе. Если ситуация повторится в Латвии, последствия могут быть столь же тревожными.