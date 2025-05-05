Латвийские специалисты бьют тревогу - недалеко от российской границы замечен опасный захватчик
В Латгалии, недалеко от российской границы, впервые замечен енот — потенциально опасный для местной природы инвазивный вид.
Как сообщает читатель журнала Medības, лесной камерой, установленной в Латгалии, зафиксировано животное, очень похожее на енота (Procyon lotor). До сих пор еноты в дикой природе Латвии официально не регистрировались, поэтому это наблюдение может стать первым подтверждением проникновения вида в нашу страну.
Енот признан инвазивным видом в Европейском союзе и представляет серьезную угрозу для экосистем: он разрушает гнезда птиц, распространяет заболевания, включая бешенство, и активно конкурирует с местными видами за ресурсы. В соседней Литве численность енотов за последние годы значительно выросла, что уже негативно сказывается на природном балансе. Если ситуация повторится в Латвии, последствия могут быть столь же тревожными.
Поэтому каждое подобное наблюдение имеет значение. О возможных встречах с енотом следует немедленно сообщать Государственной лесной службе, используя удобное мобильное приложение Mednis. Оно позволяет оперативно зарегистрировать данные и передать их ответственным инстанциям. Именно от своевременной реакции зависит, удастся ли предотвратить дальнейшее распространение вида и защитить природу Латвии. Один енот может быть только началом — действовать нужно уже сейчас.