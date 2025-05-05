"Будущее за гарантированной пенсией": Илзе Винькеле о реформе системы соцобеспечения
В быстро меняющемся мире и условиях нестабильного рынка труда государственная пенсия становится важнейшей гарантией стабильности, считает Илзе Винькеле.
В интервью программе TV24 «Ziņu TOP» руководитель отдела безопасности лекарств Государственного агентства лекарств и бывший министр благосостояния Илзе Винькеле подчеркнула: классическая модель занятости уходит в прошлое, а вместе с ней — и традиционная система социального страхования.
«Я действительно верю, что будущее — за государственной гарантированной пенсией», — заявила она.
По мнению Винькеле, необходимо позволить трудоспособным людям зарабатывать любым доступным способом — будь то работа в «gig economy» [модель работы, когда бизнес не нанимает сотрудников в штат, а привлекает сторонних специалистов для отдельных проектов и задач], за границей или на условиях фриланса. Главное, чтобы средства возвращались в латвийскую экономику, а государство обеспечивало базовую пенсионную защиту при наличии трудового стажа.
Она также выступает за индексацию пенсий и возможность участия в накопительных фондах, подчеркивая, что реальные реформы возможны только в долгосрочной перспективе — не раньше чем через 15–20 лет. «Никакие изменения не могут затронуть тех, кто уже на полпути к пенсии. Это золотое правило», — отметила Винькеле.
По ее словам, обсуждение реформ необходимо начать уже сейчас, несмотря на скепсис. «Эта дискуссия должна была начаться сразу после решения о повышении пенсионного возраста», — заключила она.