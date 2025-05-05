"Будущее за гарантированной пенсией": Илзе Винькеле о реформе системы соцобеспечения

Она также выступает за индексацию пенсий и возможность участия в накопительных фондах, подчеркивая, что реальные реформы возможны только в долгосрочной перспективе — не раньше чем через 15–20 лет. «Никакие изменения не могут затронуть тех, кто уже на полпути к пенсии. Это золотое правило», — отметила Винькеле.