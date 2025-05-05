В Литве у россиян будут отбирать ВНЖ за слишком частые поездки в РФ

"Закон "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины" приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда Министерство иностранных дел выступает посредником, а также не принимает заявления на получение разрешений на временное проживание от россиян в Литве, за исключением тех, кто имеет действительную шенгенскую или национальную визу, вид на жительство в Литве или в другом государстве ЕС", - добавляет LRT.