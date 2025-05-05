В Литве у россиян будут отбирать ВНЖ за слишком частые поездки в РФ
В Литве вступил в силу закон, по которому россияне могут потерять свои виды на жительство, если будут часто посещать РФ и Беларусь.
Как сообщает LRT, граждане РФ теперь будут терять разрешение на постоянное проживание в Литве, если без уважительных причин будут ездить в Россию и Беларусь чаще, чем один раз в три месяца.
Такие правила не касаются поездок по объективным причинам, а также когда граждане являются членами экипажа или команды в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, или осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки в или из стран ЕС, или же транзитом через Литву.
"Закон "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины" приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда Министерство иностранных дел выступает посредником, а также не принимает заявления на получение разрешений на временное проживание от россиян в Литве, за исключением тех, кто имеет действительную шенгенскую или национальную визу, вид на жительство в Литве или в другом государстве ЕС", - добавляет LRT.
Кроме того, россиян и белорусов, которые приезжают в Литву, дополнительно проверяют на предмет угрозы нацбезопасности, общественному порядку, государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям. По состоянию на 1 апреля 2025 года вид на жительство в Литве имели 14 652 гражданина России.