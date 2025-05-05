Летом в магазинах Rimi будет 700 вакансий для подростков: кем можно поработать?

Ранее сообщалось, что в 2023 году Rimi Latvia достигла оборота в 1,076 миллиарда евро, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году, а прибыль компании выросла на 5,8% — до 29,091 миллиона евро. Rimi Latvia зарегистрирована в январе 1992 года, её уставный капитал составляет 5 миллионов евро.