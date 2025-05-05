Летом в магазинах Rimi будет 700 вакансий для подростков: кем можно поработать?
Розничная торговая компания Rimi Latvia этим летом планирует предоставить 700 рабочих мест для молодежи в возрасте от 15 до 20 лет, сообщили в компании.
Rimi предложит вакансии в 123 магазинах по всей Латвии, а также в сфере электронной коммерции. Молодежь сможет работать в магазинах Rimi от одного до трех месяцев.
Руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia Инга Бите отмечает, что компания заявила в Агентстве занятости (NVA) более 1000 вакансий в рамках летнего проекта по трудоустройству, однако планируется принять около 700 молодых людей, так как некоторые выбирают работу на два месяца.
Для несовершеннолетних (моложе 18 лет) предлагается должность помощника продавца-кассира. Их обязанности включают работу в торговом зале: наполнение и проверку ассортимента на полках, например, контроль сроков годности продуктов. Совершеннолетние молодые люди могут выбирать работу в зале, на кассе или в зоне витрин. Также для них доступны вакансии по обработке заказов интернет-магазина.
В прошлом году летний опыт работы в магазинах Rimi получили 661 молодой человек.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Rimi Latvia достигла оборота в 1,076 миллиарда евро, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году, а прибыль компании выросла на 5,8% — до 29,091 миллиона евро. Rimi Latvia зарегистрирована в январе 1992 года, её уставный капитал составляет 5 миллионов евро.