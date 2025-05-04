Смерть из-за нарушения техники безопасности: владелец латвийской пивоварни получил наказание за гибель работника от ожогов
Земгальский районный суд назначил пробационный надзор владельцу пивоварни Fermentum Кристапу Станкусу за нарушение норм, регулирующих охрану труда, что привело к смерти человека.
Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к пробационному надзору сроком на один год и три месяца. Как указано в обвинении, летом 2021 года директор компании, будучи ответственным за соблюдение правил охраны труда, недостаточно контролировал и следил за безопасностью работников на производстве.
Предприниматель также был ответственен за приобретение и выдачу индивидуальных средств защиты, однако не обеспечил их работнику, который, не будучи достаточно обучен требованиям охраны труда, приступил к работе по варке пива, не заключив трудовой договор. В процессе работник получил тяжелые ожоги тела, а позже скончался в больнице. Если бы пострадавший был в огнеупорном длинном фартуке, защитной маске для лица, резиновых сапогах, брюках, заправленых в сапоги, а фартук закрывал ноги, его тело было бы защищено от горячей жидкости. Причиной смерти пострадавшего стали термические ожоги около 60% тела на шее, теле, обеих руках и ногах, осложнившиеся тромбоэмболией легочных артерий и септикотоксическим состоянием в фазе ожоговой болезни.
Как отметил прокурор, в деле существовал юридический спор между прокурором, Государственной инспекцией труда, защитой и обвиняемым по интерпретации нормативных актов в области охраны труда и ответственности работодателя за происшествия на производстве, что привело к предъявлению обвинений и началу судебного разбирательства.
В данном деле нет значительных разногласий между прокурором и судом относительно наказания и его размера для обвиняемого, поскольку тот в целом характеризуется положительно. Главное в этом деле — это убежденность, которая была достигнута в ходе судебного разбирательства, что работодатель не должен экономить на безопасности труда, тем самым подвергая риску своих работников.