Смерть из-за нарушения техники безопасности: владелец латвийской пивоварни получил наказание за гибель работника от ожогов

Предприниматель также был ответственен за приобретение и выдачу индивидуальных средств защиты, однако не обеспечил их работнику, который, не будучи достаточно обучен требованиям охраны труда, приступил к работе по варке пива, не заключив трудовой договор. В процессе работник получил тяжелые ожоги тела, а позже скончался в больнице. Если бы пострадавший был в огнеупорном длинном фартуке, защитной маске для лица, резиновых сапогах, брюках, заправленых в сапоги, а фартук закрывал ноги, его тело было бы защищено от горячей жидкости. Причиной смерти пострадавшего стали термические ожоги около 60% тела на шее, теле, обеих руках и ногах, осложнившиеся тромбоэмболией легочных артерий и септикотоксическим состоянием в фазе ожоговой болезни.