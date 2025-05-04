Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В День восстановления независимости Латвии во многих местах пойдет дождь
В 35-ю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики через страну пройдет зона осадков, которая принесет дождь на большую часть территории, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье погода станет прохладнее, небо затянет плотная облачность, лишь местами возможны прояснения. Уже с утра с запада Латвии начнет двигаться зона осадков, которая принесет продолжительный дождь, местами возможны грозы и сильные ливни.
Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. Утром еще будет дуть слабый ветер, а после полудня он усилится до умеренного северо-западного и северного, в Курземе порывы достигнут скорости 15–17 метров в секунду.
В Риге сохранится преимущественно облачная погода, а после обеда зона осадков принесет дождь, возможно также гроза. Ветер сначала будет слабым, но позже усилится и станет дуть севера и северо-запада, слабый до умеренного. Температура воздуха поднимется до +11…+13 градусов.