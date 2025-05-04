В День восстановления независимости Латвии во многих местах пойдет дождь

В Риге сохранится преимущественно облачная погода, а после обеда зона осадков принесет дождь, возможно также гроза. Ветер сначала будет слабым, но позже усилится и станет дуть севера и северо-запада, слабый до умеренного. Температура воздуха поднимется до +11…+13 градусов.