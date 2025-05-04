ВИДЕО: в США обнаружили кота с самым длинным в мире хвостом и занесли его в книгу рекордов Гиннеса
Если льва называют королем джунглей, то котов мейн-кунов можно считать королями домашнего кошачьего царства. Эти пушистые коты известны своей яркой внешностью и сходством с характером человека, но также они имеют несколько мировых рекордов, которые связаны с их большими размерами.
"Увидев, насколько большими могут быть эти коты, легко понять, почему они заслужили свой статус "больше, чем жизнь". Идеальный пример - мистер Пагсли Аддамс! Этот сварливый на вид кот породы мейн-кун недавно стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса за "самый длинный хвост среди живых домашних котов" длиной более 45 сантиметров!", - пишет издание PetHelpful.
Мейн-куны также являются рекордсменами по длине тела и даже усов, поэтому очевидно, что этой породе кошек не привыкать достигать рекордов, однако Пагсли уже понимал, что является особенным.
"Я уверена, что он знает о своем длинном хвосте. Он мешает, особенно когда он возбужден, и когда я пытаюсь его покормить, он стоит прямо, и попадает мне в лицо", - рассказала хозяйка Пагсли Аманда.
Несмотря на хлопоты, которые может причинять этот очень длинный хвост, это особая часть домашнего любимца, которую любит его семья. "Лучшая новость заключается в том, что Пагсли может продолжать бить свой собственный рекорд. Ему всего два года, а мейн-куны могут расти до четырех-пяти лет! Эти коты используют свои пушистые хвосты, чтобы сидеть на них или согревать мордочку и лапки, свернувшись калачиком, поэтому можно с уверенностью сказать, что Пагсли готов к каждой зиме в Миннесоте", - сообщает PetHelpful.