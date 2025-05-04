ВИДЕО: в США обнаружили кота с самым длинным в мире хвостом и занесли его в книгу рекордов Гиннеса

Несмотря на хлопоты, которые может причинять этот очень длинный хвост, это особая часть домашнего любимца, которую любит его семья. "Лучшая новость заключается в том, что Пагсли может продолжать бить свой собственный рекорд. Ему всего два года, а мейн-куны могут расти до четырех-пяти лет! Эти коты используют свои пушистые хвосты, чтобы сидеть на них или согревать мордочку и лапки, свернувшись калачиком, поэтому можно с уверенностью сказать, что Пагсли готов к каждой зиме в Миннесоте", - сообщает PetHelpful.