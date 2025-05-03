ВИДЕО: украинские военные заявили, что им удалось впервые в мире сбить истребитель с морского дрона
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что украинские военные 2 мая сбили российский истребитель Су-30 с морского безэкипажного катера "Магура", на котором была установлена зенитная установка.
Как пишет "Радио Свобода", это произошло в акватории Черного моря неподалеку от порта в Новороссийске, где базируется российский Черноморский флот. В ночь на 3 мая украинские военные наносили удары по объектам на побережье Краснодарского края с использованием беспилотников и безэкипажных катеров, а российская военная авиация участвовала в отражении атаки.
Видео, на котором, как сообщается, запечатлено поражение российского самолета было опубликовано в телеграм-канале ведомства. Сбитый самолет оценивается в 50 миллионов долларов, добавляют в ГУР.
"Это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном", – говорится в сообщении. Речь, однако, не идет о первом летательном аппарате - в ГУР напомнили, что 31 декабря 2024 года украинская разведка заявляла об уничтожении двух российских вертолетов Ми-8 с использованием морского дрона (безэкипажного катера). Российские неофициальные источники тогда сообщали об одном сбитом вертолёте.
Минобороны России не комментировало сообщение ГУР. Однако российские провоенные телеграм-каналы признали факт потери Су-30 и то, что он был сбит морским дроном. В частности телеграм-канал "Рыбарь" сообщил, что украинские военные сбили Су-30 в 50 км западнее Новороссийска. Утверждается, что летчики катапультировались – их подобрали гражданские моряки.