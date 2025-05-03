ВИДЕО: украинские военные заявили, что им удалось впервые в мире сбить истребитель с морского дрона

Как пишет "Радио Свобода", это произошло в акватории Черного моря неподалеку от порта в Новороссийске, где базируется российский Черноморский флот. В ночь на 3 мая украинские военные наносили удары по объектам на побережье Краснодарского края с использованием беспилотников и безэкипажных катеров, а российская военная авиация участвовала в отражении атаки.