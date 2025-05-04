И мы этим дышим? Эксперт назвал причину смерти многих жителей латвийской столицы

На улице Бривибас, где в Риге чаще всего фиксируются превышения, допустимая суточная концентрация частиц PM10 (50 микрограммов на кубометр воздуха) в 2023 году была превышена 15 раз, а в прошлом году — всего пять раз. Правила Кабинета министров допускают до 35 таких превышений в год.

