И мы этим дышим? Эксперт назвал причину смерти многих жителей латвийской столицы
Мартиньш Шицс, политик и специалист по медицине катастроф, в передаче TV24 «Готова ли Рига?» выразил обеспокоенность качеством воздуха в Риге, подчеркнув, что многие показатели смертности рижан связаны с окружающей средой, в которой они живут, и воздухом, которым дышат.
По его словам, Латвия, особенно Рига, к сожалению, не находится в числе лидеров по качеству воздуха — наоборот, мы находимся на другом конце списка. Опасения по поводу уровня пыли в Риге он считает вполне обоснованными.
Мелкие пылевые частицы (PM2.5) — настолько маленькие, что их невозможно увидеть невооруженным глазом — вдыхаются и попадают в организм, минуя естественные защитные механизмы. Эти частицы могут проникать в кровеносные сосуды, вызывая различные заболевания и хронические нарушения здоровья. Загрязнители, возникающие из-за износа дорог и транспортного движения, влияют на здоровье людей.
«Вот здесь начинаются вещи, которые меня действительно тревожат — болезнь Альцгеймера, разные ее проявления, сосудистые заболевания, проблемы с позвоночником. Фактически многие показатели смертности рижан можно связать с этой средой, которую мы вдыхаем», — подчеркнул Шицс.
Однако, согласно информации, собранной Рижской думой, объем пыли в городе снижается. Так, 15 апреля сообщалось, что концентрация мелких частиц в воздухе Риги (PM2.5) снизилась: в 2020 году она составляла 14,2 микрограмма на кубический метр воздуха, в 2023 году — 12,8 микрограмма, а в 2024 году — уже 10,5 микрограмма.
Также снизилась концентрация более крупных частиц (PM10): на станции мониторинга на улице Бривибас в 2020 году она составляла около 25–30 микрограммов на кубометр воздуха, а в 2024 году — всего 18–22 микрограмма.
На улице Бривибас, где в Риге чаще всего фиксируются превышения, допустимая суточная концентрация частиц PM10 (50 микрограммов на кубометр воздуха) в 2023 году была превышена 15 раз, а в прошлом году — всего пять раз. Правила Кабинета министров допускают до 35 таких превышений в год.