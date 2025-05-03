Этот голос не задушишь, не убьешь! Служба новостей Voice of America возобновит работу
Американская правительственная служба новостей "Голос Америки" (Voice of America), которая работает на зарубежную аудиторию, возобновит работу.
Как сообщает The Washington Post, вещатель был фактически закрыт несколько недель назад после того, как в марте администрация Трампа издала указ о ликвидации Агентства США по вопросам глобальных медиа (USAGM). Эта структура в частности контролирует "Голос Америки" и выделяет финансирование другим некоммерческим медиа, таким как "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода", "Радио Свободная Азия" и "Сети вещания Ближнего Востока".
Указанные медиа сразу попытались обжаловать в суде решение Белого дома. Окружной судья США Ройс Ламберт тогда же выдал предварительный судебный запрет на выполнение решения Трампа о закрытии этих медиа, назвав указ произвольным и превышающим полномочия президента.
Теперь коллегия федерального апелляционного суда в Вашингтоне, в состав которой входили два судьи, ранее назначенные самим же Трампом, согласилась с мнением судьи Ламберта. Она поддержала приказ о возобновлении работы "Голоса Америки" на время рассмотрения судебной апелляции.
Прокуратура США уже направила электронное письмо адвокату, представляющему сотрудников "Голоса Америки". В этом письме подтверждается, что некоторые сотрудники "Голоса Америки" и другие сотрудники USAGM снова имеют доступ к своим правительственным учетным записям. Ожидается, что персонал начнет возвращаться на работу уже на следующей неделе. Тогда же должно возобновиться и вещание.