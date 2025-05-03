Этот голос не задушишь, не убьешь! Служба новостей Voice of America возобновит работу

Прокуратура США уже направила электронное письмо адвокату, представляющему сотрудников "Голоса Америки". В этом письме подтверждается, что некоторые сотрудники "Голоса Америки" и другие сотрудники USAGM снова имеют доступ к своим правительственным учетным записям. Ожидается, что персонал начнет возвращаться на работу уже на следующей неделе. Тогда же должно возобновиться и вещание.