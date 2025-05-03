Ученые сумели доказать, что деревья общаются друг с другом, перехватив их "разговор"

Как отмечают авторы исследования, лесная сеть берез, которую они изучали, имеет систему предупреждения соседей о необходимости подготовиться к экологическим изменениям. Причем ключевой момент заключается в том, что эти сообщения являются не реактивными, а проактивными. То есть это не реакция на процесс, который уже начался, а именно предупреждение о том, что только должно начаться вскоре. В данном случае речь шла о солнечных затмениях, о которых деревья сигнализировали друг другу за несколько часов до начала самого астрономического события.