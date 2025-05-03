МИД Германии объяснил госсекретарю США, что такое демократия
Министерство иностранных дел ФРГ в споре с госсекретарем США Марко Рубио высказалось в защиту решения Федерального ведомства по охране конституции отнести партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) к правоэкстремистским на федеральном уровне.
Как сообщает DW, cоответствующую запись внешнеполитическое ведомство Германии оставило в в соцсети X. "Это - демократия. Это решение - результат тщательного и независимого расследования для защиты нашей Конституции и верховенства закона", - указал МИД Германии.
Ранее это решение подверг критике госсекретарь США Марко Рубио. "Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это - не демократия, это - замаскированная тирания", - написал госсекретарь США в соцсети X.
"По-настоящему экстремистской является не популярная партия АдГ, которая заняла второе место на недавних выборах, а убийственная иммиграционная политика истеблишмента с открытыми границами, против которой выступает АдГ", - резюмировал глава американской дипломатии.
Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025
What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь назвал АдГ самой популярной партией в Германии и, безусловно, самой представительной - в Восточной Германии. "Теперь бюрократы пытаются ее уничтожить", - написал он в соцсети X.
"Запад совместно разрушил Берлинскую стену. И вот она была восстановлена - не Советами или русскими, а немецким истеблишментом", - отметил Вэнс.
Федеральное ведомство по охране конституции ранее обосновало решение присвоить АдГ статус правоэкстремистской на федеральном уровне "экстремистским характером партии в целом, которая пренебрегает человеческим достоинством". Еще раньше в Германии правоэкстремистскими были признаны земельные организации "Альтернативы для Германии" в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.
Нынешняя администрация США с самого начала симпатизировала партии АдГ. Например, ее лидер Алиса Вайдель оказалась среди немногих зарубежных политиков, кто получил приглашение на инаугурацию президента США в январе этого года.