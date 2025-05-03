МИД Германии объяснил госсекретарю США, что такое демократия
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В Германии партия АдГ ассоциируется с нацизмом, против нее регулярно проходят массовые протесты.
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МИД Германии объяснил госсекретарю США, что такое демократия

Отдел новостей

Otkrito.lv

Министерство иностранных дел ФРГ в споре с госсекретарем США Марко Рубио высказалось в защиту решения Федерального ведомства по охране конституции отнести партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) к правоэкстремистским на федеральном уровне.

Как сообщает DW, cоответствующую запись внешнеполитическое ведомство Германии оставило в  в соцсети X. "Это - демократия. Это решение - результат тщательного и независимого расследования для защиты нашей Конституции и верховенства закона", - указал МИД Германии.

Ранее это решение подверг критике госсекретарь США Марко Рубио. "Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это - не демократия, это - замаскированная тирания", - написал госсекретарь США в соцсети X.

"По-настоящему экстремистской является не популярная партия АдГ, которая заняла второе место на недавних выборах, а убийственная иммиграционная политика истеблишмента с открытыми границами, против которой выступает АдГ", - резюмировал глава американской дипломатии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь назвал АдГ самой популярной партией в Германии и, безусловно, самой представительной - в Восточной Германии. "Теперь бюрократы пытаются ее уничтожить", - написал он в соцсети X.

"Запад совместно разрушил Берлинскую стену. И вот она была восстановлена - не Советами или русскими, а немецким истеблишментом", - отметил Вэнс.

Федеральное ведомство по охране конституции ранее обосновало решение присвоить АдГ статус правоэкстремистской на федеральном уровне "экстремистским характером партии в целом, которая пренебрегает человеческим достоинством". Еще раньше в Германии правоэкстремистскими были признаны земельные организации "Альтернативы для Германии" в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

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